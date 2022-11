Que horas começa 'Travessia' hoje? Veja o resumo da novela desta segunda (28)

Moretti acusa Oto de ter traído sua confiança. Rudá avisa a Guida que só voltará para casa se Moretti não estiver mais lá. Laís diz a Helô que está assustada e que sente que algo aconteceu com Stenio. Brisa diz a Juliana que Oto não quer revelar o delito em que ele se envolveu, para não prejudicar outra pessoa.

Joel reage quando Nunes comunica que Haroldo fará a revolução no bar. Oto comenta com Vandami que deve perder o emprego. Moretti diz a Guida que Oto tem sua vida nas mãos. Helo prende Cortez no momento do desembarque do cliente de Stenio.

Ramirez diz a Yone que ele e Cortez vieram buscar informações que pudessem ajudar na localização de Hernandez e Stenio. Cortez prefere esperar a chegada de seu advogado para responder a Helô se Stenio está vivo. Ari está com Chiara e vê Brisa e Oto andando na rua de mãos dadas.