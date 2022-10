Que horas começa 'Travessia' hoje? Veja o resumo da novela desta segunda (24)

Confira o resumo completo da novela 'Travessia' desta segunda (24). Neste capítulo, Dante demonstra a Núbia sua preocupação com o deslumbramento de Ari pela vida no Rio de Janeiro. A produção vai ao ar hoje às 21h35.

RESUMO COMPLETO DE 'TRAVESSIA' DESTA SEGUNDA (24)

Oto avisa a Brisa que ainda há um inquérito correndo sobre seu caso. Núbia espalha na cidade que Ari vai se casar. Brisa fica atordoada quando o porteiro lhe diz que Ari e Gil se mudaram. Stenio finge passar mal quando Leonor lhe pergunta se estão namorando. Stenio se preocupa ao saber por Laís que o advogado de Brisa acordou confidencialidade com a cliente.

Marineide acolhe Brisa em sua casa. Cidália pergunta a Talita o nome da loja em que Ari trabalha. Marineide leva Brisa ao bar de Joel, para comemorar o aniversário do marido. Karina consola Brisa. Dante demonstra a Núbia sua preocupação com o deslumbramento de Ari pela vida no Rio de Janeiro. Joel sugere a Brisa que trabalhe no bar lavando pratos. Cidália procura Ari.

QUE HORAS COMEÇA 'TRAVESSIA'?

A novela 'Travessia' vai ao ar de segunda a sábado, às 21h35.

