Que horas começa 'Travessia' hoje? Veja o resumo da novela desta segunda (14)

A novela 'Travessia' desta segunda (14) vai ao ar às 21h15, após o Jornal Nacional. No episódio, Joel arruma emprego para Brisa no salão.

RESUMO COMPLETO DE 'TRAVESSIA' DESTA SEGUNDA (14)

Juliana conversa com Brisa sobre a guarda de Tonho. Ari conta a Gil que seu advogado entrará com o pedido de guarda definitiva de Tonho. Tonho conta a Ari e Núbia que Oto é amigo de Brisa. Joel arruma emprego para Brisa no salão. Chiara pergunta a Guerra por que o pai teme seu encontro com Moretti. Talita fica irritada quando Guerra lhe informa que Ari dividirá a sala com ela.

Cidália critica a atenção excessiva que Guerra dispensa a Tonho. Brisa discute com Núbia. Helô flagra Moretti no escritório de Stenio e conclui que o ex-marido armou para Oto figurar como testemunha e deixar Brisa responder sozinha o processo. Cidália cuida da casa de Cotinha e se surpreende ao encontrar Leonor. Cidália reage quando Moretti bate à porta da casa de Cotinha.

QUE HORAS COMEÇA?

A novela 'Travessia' vai ao ar de segunda a sábado às 21h40 na Rede Globo. Hoje, ela começará às 21h15.