Que horas começa 'Travessia' hoje? Veja o resumo da novela desta sábado (17)

RESUMO COMPLETO DE 'TRAVESSIA' DESTA SÁBADO (17)

Oto procura Brisa na construtora e acaba discutindo com Ari. Brisa comenta com Tininha sobre o homem que apareceu na igreja e sumiu. Tininha aventa a possibilidade do pai de Brisa estar vivo. Dante tenta convencer Núbia de que Guerra está próximo de Ari porque ainda tem interesse nos casarões.

Flora comenta com Helô que a conversa de Brisa com o Juiz pode prejudicar Oto. Creusa conta a Brisa que a mãe da afilhada estava sozinha quando morreu no parto, realizado em um barco. Guida avisa a Moretti que sabe que ele beijou Leonor.

Chiara comenta com Julia sua cisma de que Moretti possa saber algo sobre sua mãe que Guerra esconde. Helô aconselha Brisa a falar a verdade na conversa que terá com o Juiz, mas alerta que isso pode causar a prisão de Oto.

QUE HORAS COMEÇA?

A novela 'Travessia' vai ao ar de segunda a sábado às 21h20 na Rede Globo.