Que horas começa 'Travessia' hoje? Veja o resumo da novela desta sábado (10)

Neste sábado (10), a novela 'Travessia" vai ao ar às 21h20, após o Jornal Nacional. Neste capítulo, Helô diz a Juliana que Brisa pode apontar Oto como culpado, ao explicar ao Juiz o motivo de sua prisão.

RESUMO COMPLETO DE 'TRAVESSIA' DESTA SÁBADO (10)

Stenio aconselha Rudá a não comentar com ninguém sobre o atropelamento. Juliana avisa a Brisa que o Juiz mandou requisitar o inquérito que resultou na prisão da cliente. Stenio deixa claro para Moretti que sabe que foi o cliente quem atropelou o rapaz que pensava ser Oto.

Gil e Ari estranham a reação de Guerra ao sugerirem uma entrevista com Débora para o projeto do livro da construtora. Guerra promete a Tonho colocar um ar-refrigerado no quarto do menino na casa de Brisa. Cidália manda Ari esquecer a ideia de entrevistar Débora.

Helô diz a Juliana que Brisa pode apontar Oto como culpado, ao explicar ao Juiz o motivo de sua prisão. Leonor diz a Cotinha que a viagem com Caíque deu errado. Núbia procura Brisa.

QUE HORAS COMEÇA?

A novela 'Travessia' vai ao ar de segunda a sábado às 21h40 na Rede Globo. Entretanto, hoje, a produção será exibida às 21h20.