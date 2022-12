Que horas começa 'Travessia' hoje? Veja o resumo da novela desta quinta-feira (15)

Nesta quinta-feira (15), a novela 'Travessia" vai ao ar às 21h20, após o Jornal Nacional. Neste capítulo, Oto marca um encontro com Rudá e pede para o garoto não contar nada a ninguém.

RESUMO COMPLETO DE 'TRAVESSIA' DESTA QUINTA (15)

Guerra e Moretti desviam os olhares um do outro. Helô pergunta a Stenio se Moretti não lhe contou que atropelou uma pessoa pensando que fosse Oto. Talita e Gil observam Guerra flertando com Silene. Oto marca um encontro com Rudá e pede para o garoto não contar nada a ninguém.

Dante dá seu depoimento para a psicóloga no processo de guarda de Tonho. Sara conta a Dante que descobriu onde Moretti mora. Laís e Monteiro estão preocupados com Theo e pedem ajuda a Isa. Moretti avisa para um empresário não contratar Oto. Brisa vai até a casa de Ari.

QUE HORAS COMEÇA?

A novela 'Travessia' vai ao ar de segunda a sábado às 21h20 na Rede Globo.