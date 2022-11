Que horas começa 'Travessia' hoje? Veja o resumo da novela desta quinta (3)

Confira o resumo completo da novela 'Travessia' desta quinta-feira (3). Guerra combina com Ari a vinda de Núbia ao Rio. A produção vai ao ar hoje às 21h30.

RESUMO COMPLETO DE 'TRAVESSIA' DESTA QUINTA (3)

Cidália conta a Cotinha sobre a informação de Dante. Guerra combina com Ari a vinda de Núbia ao Rio para visitá-lo. Brisa discute com Núbia. Karine diz a Marineide que Brisa postou uma mensagem para Oto no seu perfil.

Cidália questiona Ari sobre Brisa. Lídia conta a Talita que passou o telefonema de Dante para Cidália, a mando da própria.

Dante avisa Helô de que Brisa está voltando para o Rio. Talita termina com Gil por se sentir traída e usada pelo namorado. Theo recebe alguém em casa, escondido dos pais. Núbia mostra fotos de Brisa com Oto, tiradas no aeroporto, para Adalgisa.

QUE HORAS COMEÇA?

A novela 'Travessia' vai ao ar de segunda a sábado às 21h40 na Rede Globo. Hoje ela começará mais cedo, às 21h35.