Que horas começa 'Travessia' hoje? Veja o resumo da novela desta quinta (27)

Confira o resumo completo da novela 'Travessia' desta quinta-feira (27). Ari avisa a Núbia que levará Tonho para morar com ele no Rio de Janeiro. A produção vai ao ar hoje às 20h50.

RESUMO COMPLETO DE 'TRAVESSIA' DESTA QUINTA (27)

Guerra entrega a chave de um apartamento da construtora para Ari ocupar e avisa ao rapaz que, se ele for assumir uma relação com Chiara, deverá cortar seu passado pela raiz.

Gil alerta Ari sobre suas escolhas. Guida não gosta da chegada de Leonor em sua casa. Oto repreende Rudá por prejudicar Moretti. Oto e Rudá ajudam Moretti a gravar um vídeo para se redimir na internet. Karina alerta Brisa para as fofocas de Olímpia.

Helô pede a Yone que descubra todas as informações sobre Brisa. Laís percebe que Stenio esconde algo quando pergunta para o advogado quem é Brisa. Ari avisa a Núbia que levará Tonho para morar com ele no Rio de Janeiro. Helô informa a Creusa que Brisa esteve no presídio.

QUE HORAS COMEÇA?

A novela 'Travessia' vai ao ar de segunda a sábado na Rede Globo. Nesta quinta, o episódio começa mais cedo, às 20h50.