Que horas começa 'Travessia' hoje? Veja o resumo da novela desta quinta (13)

Confira o resumo completo de 'Travessia' desta quinta-feira (13). Chiara encontra Monteiro na balada, onde o professor acaba se envolvendo em uma briga. A novela vai ao ar às 21h50 na Rede Globo.

RESUMO COMPLETO DE 'TRAVESSIA' DESTA QUINTA-FEIRA (13)

Ari pede desculpas a Chiara por não poder conversar com ela. Talita diz a Ari que Guerra está aberto para arrumar uma vaga para ele na construtora. Yone avisa a Helô que não tem nenhuma ocorrência envolvendo Brisa.

Moretti não aceita que Oto fique mais tempo no Rio. Moretti informa a Oto que a licitação foi suspensa. Monteiro desabafa com Theo a sua preocupação com Isa, e tenta sondar alguma informação com o filho.Guida não reage bem com o convite que Moretti fez a Leonor.

Chiara encontra Monteiro na balada, onde o professor acaba se envolvendo em uma briga. Laís repreende Monteiro por ter ido à balada vigiar Isa. Ari arruma um emprego de entregador de pizza. Ari conta a Dante que estão dizendo em sua cidade que Brisa o largou. Guerra encontra Moretti no restaurante e lhe agride.

QUE HORAS COMEÇA?

A novela 'Travessia' vai ao ar de segunda a sábado, às 21h50.