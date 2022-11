Que horas começa 'Travessia' hoje? Veja o resumo da novela desta quinta (10)

A novela 'Travessia' desta quinta (10) vai ao ar às 21h15, após o Jornal Nacional. Nesse episódio, Brisa pega dinheiro emprestado com Creusa para voltar sozinha com Tonho ao Maranhão, contrariando as recomendações de Helô.

RESUMO COMPLETO DE 'TRAVESSIA' DESTA QUINTA (10)

Ari explica a Brisa que, depois que conversar com Guerra, voltará para buscá-la com Tonho. Talita deixa claro a Gil que a relação do casal terminou e convida Lídia para dividir o apartamento com ela. Brisa pega dinheiro emprestado com Creusa para voltar sozinha com Tonho ao Maranhão, contrariando as recomendações de Helô.

Núbia culpa Dante por Ari querer voltar para Brisa. Chiara se nega a conversar com Ari e avisa ao pai que não quer mais nada com o rapaz. Guerra afirma a Ari que faz questão de garantir recursos para a educação de Tonho. Isa pergunta a Theo onde ele está conseguindo dinheiro. Karina diz a Ari que Brisa foi embora. Núbia informa a Ari que o nome do rapaz que estava com Brisa é Oto. Oto liga para Brisa.

QUE HORAS COMEÇA?

A novela 'Travessia' vai ao ar de segunda a sábado às 21h40 na Rede Globo. Hoje, ela começará às 21h15.