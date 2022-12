Que horas começa 'Travessia' hoje? Veja o resumo da novela desta quarta-feira (14)

Nesta quarta-feira (14), a novela 'Travessia" vai ao ar às 21h20, após o Jornal Nacional. Neste capítulo, Cidália aconselha Guerra a voltar com as ações dadas a Chiara para o nome do empresário.

RESUMO COMPLETO DE 'TRAVESSIA' DESTA QUARTA (14)

Chiara acha estranha a reação do pai ao ver Sara. Cidália intervém para proteger Guerra, afirmando a Sara que o empresário não sabe nada sobre o paradeiro de Débora. Oto diz a Brisa que tem quase certeza de que foi Moretti quem tentou atropelá-lo.

Guida pede explicações a Moretti por ele ter destratado Leonor. Leonor conta a Guida que Moretti a beijou. Sara diz a Dante que não confia em Cidália.

Cidália aconselha Guerra a voltar com as ações dadas a Chiara para o nome do empresário. Moretti descobre que Guida escondeu sua arma. Moretti encontra Guerra e Chiara em uma loja de conveniência.

QUE HORAS COMEÇA?

A novela 'Travessia' vai ao ar de segunda a sábado às 21h20 na Rede Globo.