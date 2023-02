Que horas começa 'Travessia' hoje? Veja o resumo da novela desta quarta (8)

Nesta quarta (8), a novela 'Travessia' vai ao ar às 21h15, após o Jornal Nacional. Neste capítulo, Cotinha conta a Cidália sobre a bomba que colocaram no carro de Guerra, deixando a amiga agitada.

RESUMO COMPLETO DE 'TRAVESSIA' DESTA QUARTA (8)

Cidália diz a Talita que dará um voto de confiança e uma missão para a funcionária: pegar uma pasta com as orientações de Guerra, caso o empresário venha a falecer. Talita fica sabendo por Cidália que a assessora de Guerra não confia em Ari. Guerra avisa a Ari para não mexer em seus pertences.

Talita comenta com Lídia sua estranheza ao saber que Ari não contou a ninguém que esteve com Cidália. Helô aconselha Oto a não sair do Rio. Cotinha conta a Cidália sobre a bomba que colocaram no carro de Guerra, deixando a amiga agitada. Stenio avisa que a cirurgia de Guerra foi bem sucedida. Chiara tira satisfações com Ari por não ter lhe informado sobre a cirurgia do pai.

QUE HORAS COMEÇA 'TRAVESSIA'?

Normalmente, a novela 'Travessia' vai ao ar às 21h15, de segunda a sábado, na Rede Globo.