Que horas começa 'Travessia' hoje? Veja o resumo da novela desta quarta (7)

Nesta quarta-feira (7), a novela 'Travessia" vai ao ar às 21h20, após o Jornal Nacional. Neste capítulo, Oto diz a Brisa que eles terão que se afastar por um tempo .

RESUMO COMPLETO DE 'TRAVESSIA' DESTA QUARTA (7)

Rudá conta a Inácia que Moretti esperou todo mundo dormir para limpar o carro. Núbia fica revoltada com a carta que Dante escreveu, sem tomar partido de Ari ou Brisa. Ari e Brisa se acusam mutuamente durante conversa com a psicóloga.

Juliana avisa a Nunes que fez reserva no bar para comemorar seu aniversário. Moretti descobre que não atropelou Oto, e sim um desconhecido. Helô avisa a Laís que Moretti esteve mais de uma vez rondando Vila Isabel. Leonor convida Caíque para passar um fim de semana em Angra, na casa alugada por Moretti.

Laís demonstra sua preocupação com Theo e comenta com Isa sobre a relação do filho com o computador. Oto diz a Brisa que eles terão que se afastar por um tempo.

QUE HORAS COMEÇA?

A novela 'Travessia' vai ao ar de segunda a sábado às 21h40 na Rede Globo. Entretanto, hoje, a produção será exibida às 21h20.