Que horas começa 'Travessia' hoje? Veja o resumo da novela desta quarta (30)

A novela 'Travessia' desta quarta-feira (30) vai ao ar às 21h20, após o Jornal Nacional. Neste capítulo, Stenio diz a Helô que teve medo de nunca mais vê-la.

RESUMO COMPLETO DE 'TRAVESSIA' DESTA QUARTA (30)

Monteiro diz a Stenio que foi Helô quem resolveu tudo. Stenio diz a Helô que teve medo de nunca mais vê-la. Moretti fica furioso ao ver Oto no escritório de Laís e ameaça o funcionário, deixando a sócia de Stenio preocupada, sem entender o que se passa entre os dois. Brisa pede a Dante que a acompanhe durante visita a Tonho.

Dante orienta Brisa a não se abalar com a presença de Chiara, para não se desestabilizar e não prejudicar seu processo no pedido de guarda. Helô avisa a Stenio que conseguiu uma clínica para ele. Com a intenção de manter Stenio na casa de Helô, Creusa cancela a clínica e avisa à patroa que não havia mais vaga. Leonor não entende por que Caíque não faz amor com ela. Joel não gosta de conhecer Haroldo. Oto apresenta Brisa a Laís.

QUE HORAS COMEÇA?

A novela 'Travessia' vai ao ar de segunda a sábado às 21h40 na Rede Globo. Entretanto, ela começará às 21h20 hoje.