Que horas começa 'Travessia' hoje? Veja o resumo da novela desta quarta (23)

A novela 'Travessia' desta quarta-feira (23) vai ao ar às 21h20, após o Jornal Nacional. Nesse capítulo, Ari exige que Brisa fique longe de Tonho e de sua vida.

RESUMO COMPLETO DE 'TRAVESSIA' DESTA QUARTA (23)

Tonho leva um tombo, e Brisa sai do carro para socorrer o filho, deixando Dante preocupado. Juliana repreende Brisa, avisando à cliente que ela pode ser presa. Dina liga para Ari e avisa que Brisa está com Tonho. Caíque elogia a beleza de Leonor. Rudá avisa a Guida que não ficará com Moretti enquanto a mãe vai a Portugal.

Ari exige que Brisa fique longe de Tonho e de sua vida. Monteiro diz a Dante que viu Tonho na casa de Guerra e garante ao professor que o menino está sendo bem tratado. Cidália escuta Laís dizer a Olívia que está preocupada com a falta de notícia de Stenio, e pergunta o que aconteceu com o advogado.

QUE HORAS COMEÇA?

A novela 'Travessia' vai ao ar de segunda a sábado às 21h40 na Rede Globo. Entretanto, ela começará às 21h20 hoje.