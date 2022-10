Que horas começa 'Travessia' hoje? Veja o resumo da novela desta quarta (19)

Confira o resumo completo da novela 'Travessia' desta quarta-feira (19). A produção vai ao ar hoje às 20h50. Hoje, Brisa é levada ao presídio, Ari decide buscar emprego no Rio para continuar procurando por ela.

RESUMO COMPLETO DE 'TRAVESSIA' DESTA QUARTA (19)

Brisa se sente perdida e sozinha. Stenio diz a Moretti que conseguiu fazer com que Oto ficasse como testemunha do caso, e Brisa como a única acusada. Moretti confessa a Stenio que entrou na licitação só para impedir que Guerra construísse o shopping.

Oto se sente culpado pela situação de Brisa. Brisa é levada ao presídio. Helo manda Yone averiguar se houve alguma ocorrência envolvendo Brisa em alguma delegacia. Ari resolve voltar para o Rio. Rudá pergunta a Moretti o motivo de o padrasto não ter se casado com Leonor.

Talita sugere que Guerra lance o projeto do shopping no metaverso. Dante aconselha Ari a não desistir dos estudos e do trabalho. Ari decide buscar emprego no Rio para continuar procurando por Brisa.

Laís e Monteiro discutem por causa da educação de Isa. Chiara freia bruscamente em cima de Ari, quase atropelando o rapaz.

QUE HORAS COMEÇA?

A novela 'Travessia' vai ao ar de segunda a sábado. Hoje, começará às 20h50 na Rede Globo, devido ao futebol.