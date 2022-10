Que horas começa 'Travessia' hoje? Confira o resumo completo desta segunda (17)

Confira o resumo completo da novela 'Travessia' desta segunda-feira (17). Oto resolve comprar roupa para Brisa e depois pede que ela vá embora. A produção vai ao às 21h35 na Rede Globo.

RESUMO COMPLETO DE 'TRAVESSIA' DESTA SEGUNDA-FEIRA (17)

Brisa se esconde na mala do carro de Oto para escapar do linchamento. Brisa explica a Oto que não entendeu a acusação do povo contra ela, chamando-a de ladra de crianças. Oto resolve comprar roupa para Brisa e depois pede que ela vá embora.

Guerra pede a Talita para levar Ari à construtora, e solicita sigilo. Oto pede a Cidália que sonde com Cotinha sobre a aproximação de Stenio com Moretti. Ari conta a Gil sobre seu envolvimento com a campanha de Dante e a verdade sobre o motivo de sua vinda ao Rio.

Inácia diz a Oto que Moretti foi para o Rio com Guida e o filho. Cidália pede para Cotinha averiguar se Stenio se aproximou de Moretti. Ari fica sabendo que Brisa decidiu ir para o Rio. Ari comenta com Dante sobre sua preocupação com Brisa.

Cidália avisa a Guerra que Moretti está voltando para o Brasil. Oto decide levar Brisa para o Rio. Helô tenta tranquilizar Creusa. Oto dá seu casaco para Brisa vestir e um guarda percebe um revólver cair da vestimenta.

QUE HORAS COMEÇA?

A novela 'Travessia' vai ao ar de segunda a sábado, às 21h40. Hoje ela começará às 21h35.