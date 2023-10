Que horas começa 'Todas as Flores'? Veja o resumo da novela desta terça-feira (3)

A novela 'Todas as Flores' desta terça-feira (3) vai ao ar às 22:15, após 'Terra e Paixão'. Nesse capítulo, Maíra é internada.

Resumo completo de 'Todas as Flores' desta terça-feira

Vanessa expulsa Zoé de sua casa. Jéssica tenta animar Maíra. Zoé desabafa com Garcia e decide buscar Maíra na fazenda. Zoé conta uma mentira para Maíra. Maíra passa mal e Zoé é carinhosa com a filha.

Humberto descobre paradeiro de Maíra. Vanessa é surpreendida com a volta da irmã. Vanessa fica furiosa com Zoé. Maíra é internada. Mark anuncia finalistas do concurso.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 22:15, na Rede Globo.