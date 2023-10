Que horas começa 'Todas as Flores'? Veja o resumo da novela desta terça-feira (10)

A novela 'Todas as Flores' desta terça-feira (10) vai ao ar às 22:25, após 'Terra e Paixão'. Nesse capítulo, Rafael questiona Judite sobre bebê.

Resumo completo de 'Todas as Flores' desta terça-feira

Vanessa traça plano com Zoé. Rafael chega à casa de Judite para falar com Maíra. Vanessa intimida Zoé. Rafael conta a Vanessa sobre encontro com Maíra. Débora avisa a Samsa sobre a desconfiança de Diego.

Galo invade casa errada, e Vanessa descobre traição de Pablo. Rafael questiona Judite sobre o bebê que viu. Galo cumpre plano de Zoé, que vai ao encontro de Maíra.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 22:25, na Rede Globo.