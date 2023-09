Que horas começa 'Todas as Flores'? Veja o resumo da novela desta quinta-feira (28)

A novela 'Todas as Flores' desta quinta-feira (28) vai ao ar às 22:15, após 'Terra e Paixão'. Nesse capítulo, O filho de Vanessa nasce.

Resumo completo de 'Todas as Flores' desta quinta-feira

Maíra é castigada e se aproxima de Jéssica. Judite estranha mensagem que recebe de Maíra. Jéssica é levada para novo alojamento e descobre que está grávida. Joy apoia Lila.

Diego e Galo brigam. Pablo discute com Vanessa. Rafael acompanha Vanessa no ultrassom. Maíra se surpreende com novidade e fica preocupada. O filho de Vanessa nasce.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 22:15, na Rede Globo.