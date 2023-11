Que horas começa 'Todas as Flores'? Veja o resumo da novela desta quinta-feira (2)

A novela 'Todas as Flores' desta quinta-feira (2) vai ao ar às 22:25, após 'Terra e Paixão'. Nesse capítulo, Vanessa faz chantagem com Rafael.

Resumo completo de 'Todas as Flores' desta quinta-feira

Vanessa pede R$ 1 milhão para Rafael em troca da localização de Rivaldinho. Joy vai atrás do pai para descobrir qual relação ele tem com Débora. Judite desconfia que Humberto está usando Mauritânia e termina com ele. Zoé descobre que Maíra está negociando com Galo.

Vanessa passa o endereço da localização de Rivaldinho para Rafael, mas quando ele chega lá não encontra ninguém. Zoé leva Rivaldinho para outro lugar e avisa para Débora que aceita vender o neto. Maíra procura por Zoé e pede que ela devolva seu filho.

Vanessa diz para Rafael que a mãe vai vender Rivaldinho para a Organização. Luiz Felipe descobre que Humberto trabalha para a Organização. Rafael segue Débora e consegue entrar no quarto de hotel onde ela vendeu o filho para um casal.

Débora conta para Zoé que Rafael resgatou o filho dele. Rafael surpreende Maíra com seu filho. Patsy descobre que Mauritânia levou um golpe de Humberto.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 22:25, na Rede Globo.