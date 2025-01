Que horas começa 'Tieta'? Veja o resumo da novela desta terça-feira (21)

A novela 'Tieta' desta terça-feira (21) vai ao ar às 17:05, após 'AXL - O Cão Robô'. Nesse capítulo, Modesto ameaça Osnar, que finge não entender o que ele está falando.

Resumo completo de 'Tieta' desta terça-feira

Modesto ameaça Osnar, que finge não entender o que ele está falando. Tieta briga com Elisa. Rosalvo e Bebê vão embora em seu ultraleve. Tieta avisa a Timóteo que ele vai para São Paulo no dia seguinte. Osnar fala que Carmosina é como se fosse o Amintas para ele, a deixando com raiva. Elisa ajuda Timóteo a fazer a mala. Ricardo pergunta a Tieta se ela vai levá-lo para São Paulo e ela responde que seu lugar é em Santana. Timóteo viaja. Passam-se duas semanas.

O povo prepara a festa para a chegada da luz. Um homem chega a Santana em um caminhão chamado Arca dos Sonhos. Carmosina leva Gladstone para a pensão e ele diz a Milu que chegou para realizar sonhos. Cinira vê Amintas sair novamente da casa de Amorzinho. Diante de Milu, Tieta finge que não conhece Gladstone mas, quando ela sai, o felicita pela chegada em grande estilo e pergunta se está tudo certo com o que ela pediu. O coronel não deixa as meninas irem à festa, mas permite que compareçam à missa se Imaculada for.

Cada um pensa no que gostaria que tivesse no caminhão. Pirica avisa a Osnar que Carol quer falar com ele. Carmosina ameaça Perpétua falando da caixa. Laura incentiva Dário a mergulhar com Silvana. Cosme vê Ricardo acariciando o rosto de Tieta. Imaculada vê Ricardo na igreja, grita e desmaia. Filó, Tieta e Leonora ajudam Imaculada e as meninas a levam embora. Carol pede a Osnar que não imite mais a forma de Modesto chamá-la para a cama. Tieta revela a placa em sua homenagem e Perpétua se zanga porque o sobrenome Esteves não está lá.

Filó diz a Imaculada que Ricardo é quase padre. Perpétua incentiva o pai a exigir o que é seu. Cosme pergunta para Ricardo que relação tem com Tieta. Timóteo volta para Santana. Imaculada desiste de contar histórias. Gladstone abre o caminhão e mostra vários aparelhos de TV. Elisa fica encantada.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 17:05, na Rede Globo.