Que horas começa 'Tieta'? Veja o resumo da novela desta terça-feira (18)

Resumo completo de 'Tieta' desta terça-feira

Timóteo fica arrasado ao saber que Ninete está indo para Santana do Agreste. O coronel entrega Imaculada na casa da Luz Vermelha e ele a avisa que vai ter que trabalhar para ficar. Dário não consegue descobrir quem é o convidado de Silvana para o jantar. A viagem em que Ascânio vai encontrar Mirko é marcada. Tieta previne Leonora que Helena vai tentar reconquistar Ascânio quando ele for tratar do divórcio. Amintas chega à casa de Silvana. Modesto fica parado no meio do rio porque Dário sabotou a lancha. Tieta conta a Cinira que vai ter uma indenização bem gorda para os seus herdeiros. Dário vai à casa de Silvana, mas não vê quem está com ela. Ascânio e Leonora passam a noite juntos.

Silvana e Amintas dormem juntos. Ele quer marcar um novo encontro, mas Silvana deixa claro que não é esse tipo de relação que ela quer. Amintas se sente usado e vai embora furioso. Ricardo briga com Perpétua por causa de Tieta e chama a mãe de mesquinha e invejosa. Modesto e Pirica vão parar num lamaçal. Silvana comenta com Laura sobre sua noite e Dário fica com ciúme. Ricardo pede desculpas para a mãe, mas diz que não quer que ela fale mal de sua tia. O coronel tenta humilhar Imaculada, mas ela acaba o ofendendo. Osnar se sente só e lembra das duras palavras de Carmosina na quermesse. Depois ele pergunta para a amiga se ela o acha bom o suficiente para casar com ela. Peto marca uma partida de jogo entre Gladstone e Osnar.

Bebê dá a ideia de Carmosina oferecer um beijo de presente para o vencedor. Osnar ganha e quer que o beijo seja na boca. Carmosina se recusa a beijar Osnar. Ascânio conversa com Leonora sobre o ódio que Arturzinho sentia de Santana. Tieta pergunta a Tonha o que ela faria se Arturzinho voltasse. Milu incentiva Carmosina a namorar Gladstone. Um grupo de mulheres vem fazer fotos no Mangue Seco. Silvana beija Dário. Aída avisa Modesto que vai à Bahia com Letícia. Gladstone ouve Milu dizer que ele deveria ser mais ousado com sua filha. Osnar vai falar com Carmosina. Cinira encontra Amorzinho de calcinha gritando que quer homens. Cinira avisa Perpétua que Amorzinho enlouqueceu.

Osnar se desculpa com Carmosina e pergunta se algo está acontecendo entre ela e Gladstone. Perpétua e Cinira tentam fazer Amorzinho voltar ao normal. Gladstone quase beija Carmosina e ela lhe dá um tapa. O ataque de Amorzinho só acaba quando o rádio é desligado. Carmosina pede desculpa a Gladstone e ele lhe dá um beijo na boca. Depois, ele vai à prefeitura e lê tudo sobre a indústria. Marcolino pergunta a Dário e Laura se aconteceu algo com Silvana na ausência dele. Gladstone diz a Tieta que o nome da firma é Brastânio. Elisa tenta abrir uma carta anônima enviada para Timóteo quando ele chega.

