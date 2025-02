Que horas começa 'Tieta'? Veja o resumo da novela desta terça-feira (11)

A novela 'Tieta' desta terça-feira (11) vai ao ar às 17:20, após 'O Príncipe Esquecido'. Nesse capítulo, Tieta pede a Carmosina para contar a Ascânio que ele não é o primeiro homem de Leonora.

Resumo completo de 'Tieta' desta terça-feira

Tieta pede a Carmosina para contar a Ascânio que ele não é o primeiro homem de Leonora. Cosme avisa Timóteo e Elisa que Tonha passou mal. Sabino avisa Perpétua e Bentinho fala para Tieta, que aconselha Tonha a se cuidar e fala que pode ajuda-la. Ricardo pede a Tieta que não leve Tonha para morar em sua casa porque ela pode atrapalhar o casal. Aída incentiva Carol a falar sobre seu filho. Timóteo não consegue tratar bem Elisa. Ricardo briga com a mãe por causa de Tieta. Perpétua afirma a Cosme que tira o filho da tia no momento que quiser. Aída incentiva Carol a trazer seu filho para Santana e promete ajudá-la.

Timóteo não acha Elisa em casa e pensa que ela foi se encontrar com Rosalvo. Tonha sonha com Zé Esteves. Quando acorda, ela queima todos os vestidos negros que Perpétua lhe deu. Silvana convida Amintas para visitá-la. Amorzinho os vê juntos, espera ele ir para o bar e dá o sim a Chalita. Leôncio pega na sala de Rosalvo uma pasta de papéis sobre a fábrica. Tonha some. Carmosina chama Ascânio para falar sobre o passado de Leonora. Tonha aparece na casa de Tieta e lhe pede ajuda. Tieta promete ajudar Tonha, que revela a Tieta o que aconteceu com Arturzinho. Elisa fica aliviada ao ver a mãe na casa de Tieta.

Ascânio não gosta de saber do passado de Leonora. Perpétua fica irritada ao descobrir que Tonha foi se aconselhar com Tieta. Depois, ela vai até a casa de Tieta e tenta levar Tonha. Tieta diz que vai mandar Tonha para São Paulo. Ascânio trata Leonora friamente e ela não entende o motivo. É instalado o telefone de Rosalvo e Bebê. Ascânio resolve pedir conselhos a Osnar. Leôncio revela a Dário que a indústria vai se instalar em Mangue Seco. Perpétua manda Tonha ir morar com ela. Tonha se recusa a ir com Perpétua e ela a acusa de querer ser quenga. Tonha fica irritada e lhe dá dois tapas na cara.

Osnar aconselha Ascânio a conversar com Leonora. Gladstone diz a Carmosina que vai esperar por ela. Dário conta ao Modesto a sua ideia de colocar Mangue Seco no seguro. Aída diz a Carol que tem um plano para que ela consiga ter seu filho de volta. Dário pede a Ascânio que exija que lhe contem mais sobre a fábrica. Carmosina aconselha Leonora a contar sobre seu passado a Ascânio. Cinira pede a Tieta para conversar com Jairo. Leonora procura Ascânio e ele pergunta por que ela mentiu. Tonha concorda em ir para São Paulo.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 17:20, na Rede Globo.