Que horas começa 'Tieta'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (7)

A novela 'Tieta' desta sexta-feira (7) vai ao ar às 17:05, após 'O Diário da Princesa 2'. Nesse capítulo, Ricardo manda Gladstone embora.

Resumo completo de 'Tieta' desta sexta-feira

Ricardo manda Gladstone embora. Osnar promete não entregar Imaculada. Modesto sai da casa de Carol antes que Aída o veja. Tieta confessa ao Ricardo que já conhecia Gladstone. Ela expulsa o sobrinho e ele sai furioso. Ascânio recebe uma carta de Miguel dizendo que não conseguiu localizar Arturzinho. Ele diz ao coronel que vai pedir para o amigo continuar a busca. Perpétua diz a Tonha que até o dia de sua morte será apenas uma viúva, nunca mais uma mulher. Chegam turistas em Santana. Osnar pede às moças da Luz Vermelha ajuda para esconder Imaculada.

Ricardo chora por Tieta e se abre com Cosme. Tieta diz a Carmosina que não sabe o que fazer com o amor que sente pelo sobrinho. Carmosina aconselha Tieta a se casar ou se separar de Ricardo. Cosme dá o mesmo conselho a Ricardo. As meninas disfarçam Imaculada e a levam de volta para a igrejinha. Letícia briga com Peto. Depois de beber, Jairo liga o ônibus dos turistas e dá voltas na praça. Cinira entra na frente e Jairo freia em cima dela. Ao ver que ela está bem, ele desmaia. Juracy ouve Elisa dizendo a Rosalvo que vai ao mercado de peixes no dia seguinte.

Dário diz para Silvana que o que aconteceu entre os dois não pode ocorrer novamente. Depois ele recolhe o lixo que os turistas deixaram na praia e entrega na prefeitura para Ascânio. Peto pede desculpas para Letícia. Gladstone vai falar com Ricardo sobre Tieta. Timóteo recebe uma carta avisando do encontro de Elisa. Timóteo fica transtornado e furioso com Elisa. Gladstone diz a Ricardo que gosta de Tieta porque ela o ajudou muito e jura que não tem nada com ela. Osnar desconfia que Ricardo está namorando Tieta.

O coronel visita Tonha. Ricardo pede Tieta em casamento. Ela pede tempo para pensar, mas diz que o ama. Osnar e Bebê dormem juntos. Tieta resolve contar a Carmosina a verdade sobre Leonora. Timóteo vê Elisa se encontrar com Rosalvo no mercado de peixe. Silvana aproveita que Laura saiu e vai até a casa de Dário o seduzir. O padre e Cosme encontram Tonha desacordada.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 17:05, na Rede Globo.