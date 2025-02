Que horas começa 'Tieta'? Veja o resumo da novela desta segunda-feira (3)

A novela 'Tieta' desta segunda-feira (3) vai ao ar às 17:05, após 'A Estranha Vida de Timothy Green'. Nesse capítulo, Perpétua leva vestidos pretos para Tonha e diz que vai vender a casa.

Resumo completo de 'Tieta' desta segunda-feira

Perpétua leva vestidos pretos para Tonha e diz que vai vender a casa. O coronel avisa a Gladstone que ele só vai embora da cidade quando contar onde está Imaculada. Gladstone jura ao coronel que não onde está Imaculada, mas ele não acredita. Tieta e Carmosina desconfiam que o coronel raptou Gladstone. Osnar segue as crianças, mas não vê Imaculada. Filó garante ao coronel que Gladstone não sabe de nada e diz que ele deve soltá-lo. Peto e Letícia dizem à polícia que viram Imaculada ir embora num barco. Gladstone é solto, conta a Tieta e Carmosina onde esteve e vai embora prometendo voltar.

Carol combina de ir com Laura à casa de Mãe Rosa. Modesto acha a corrente na casa de Carol. Perpétua começa a reunião de família sem Tieta e diz que é a nova chefe da família. Tieta chega atrasada e não gosta da atitude da irmã. Perpétua e Tieta brigam, mas Tonha e Ricardo as convencem a deixar a discussão para outro dia. Amintas visita Amorzinho e ela pergunta se ele pretende se casar. Imaculada comenta com Letícia que sente saudades de Filó. Letícia, conversando com os meninos, dá a ideia de chamarem Filó para ver Imaculada. Modesto fica sabendo que Carol foi com Laura ver a Mãe Rosa.

Os meninos contam a Filó onde Imaculada está e ela vai visitá-la. Perpétua e Tieta perguntam a Ricardo de que lado ele ficaria no caso de uma briga entre as duas. Rosalvo manda uma carta para Ascânio avisando que no dia seguinte chegará à cidade. Modesto acusa Carol de estar fazendo macumba. Tieta e Perpétua brigam por causa do cajado do pai. Tieta se recusa a entregar o cajado. Ela e Perpétua discutem e acabam expressando todo o ódio que sentem uma pela outra. Perpétua expulsa a irmã de sua casa. Amintas pega chuva, chega na casa de Amorzinho todo molhado e tira a camisa para se secar.

Para castigar Carol, Modesto a faz ficar na chuva e fecha a casa. Filó aconselha Imaculada a sair da cidade. O coronel acha Filó estranha e manda Trapizomba vigiá-la. Leonora passa a noite na casa de Ascânio por causa da chuva. Rosalvo e Bebê chegam a Santana. Dário e Laura encontram Carol desmaiada na frente de sua porta. Perpétua pede à irmã para não se mudar, e Tieta lhe diz que Ricardo agora é seu.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 17:05, na Rede Globo.