Que horas começa 'Tieta'? Veja o resumo da novela desta segunda-feira (10)

Resumo completo de 'Tieta' desta segunda-feira

Juracy ouve Elisa dizendo a Rosalvo que vai ao mercado de peixes no dia seguinte. Dário diz para Silvana que o que aconteceu entre os dois não pode ocorrer novamente. Depois ele recolhe o lixo que os turistas deixaram na praia e entrega na prefeitura para Ascânio. Peto pede desculpas para Letícia. Gladstone vai falar com Ricardo sobre Tieta. Timóteo recebe uma carta avisando do encontro de Elisa. Timóteo fica transtornado e furioso com Elisa. Gladstone diz a Ricardo que gosta de Tieta porque ela o ajudou muito e jura que não tem nada com ela.

Osnar desconfia que Ricardo está namorando Tieta. O coronel visita Tonha. Ricardo pede Tieta em casamento. Ela pede tempo para pensar, mas diz que o ama. Osnar e Bebê dormem juntos. Tieta resolve contar a Carmosina a verdade sobre Leonora. Timóteo vê Elisa se encontrar com Rosalvo no mercado de peixe. Silvana aproveita que Laura saiu e vai até a casa de Dário o seduzir. O padre e Cosme encontram Tonha desacordada. Tieta pede a Carmosina para contar a Ascânio que ele não é o primeiro homem de Leonora. Cosme avisa Timóteo e Elisa que Tonha passou mal.

Sabino avisa Perpétua e Bentinho fala para Tieta, que aconselha Tonha a se cuidar e fala que pode ajuda-la. Ricardo pede a Tieta que não leve Tonha para morar em sua casa porque ela pode atrapalhar o casal. Aída incentiva Carol a falar sobre seu filho. Timóteo não consegue tratar bem Elisa. Ricardo briga com a mãe por causa de Tieta. Perpétua afirma a Cosme que tira o filho da tia no momento que quiser. Aída incentiva Carol a trazer seu filho para Santana e promete ajudá-la. Timóteo não acha Elisa em casa e pensa que ela foi se encontrar com Rosalvo.

Tonha sonha com Zé Esteves. Quando acorda, ela queima todos os vestidos negros que Perpétua lhe deu. Silvana convida Amintas para visitá-la. Amorzinho os vê juntos, espera ele ir para o bar e dá o sim a Chalita. Leôncio pega na sala de Rosalvo uma pasta de papéis sobre a fábrica. Tonha some. Carmosina chama Ascânio para falar sobre o passado de Leonora. Tonha aparece na casa de Tieta e lhe pede ajuda.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 17:20, na Rede Globo.