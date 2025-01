Que horas começa 'Tieta'? Veja o resumo da novela desta quinta-feira (23)

A novela 'Tieta' desta quinta-feira (23) vai ao ar às 17:05, após 'Cats e a Gatolândia'. Nesse capítulo, Depois de passar a noite com Tieta, Ricardo volta para o quarto e encontra Cosme que pergunta onde ele esteve.

Resumo completo de 'Tieta' desta quinta-feira

Depois de passar a noite com Tieta, Ricardo volta para o quarto e encontra Cosme que pergunta onde ele esteve. Ricardo diz a Cosme que estava na Casa da Luz Vermelha. Osnar implica com Gladstone porque vê Carmosina lhe dar muita atenção. Tieta manda Leonora contar a Ascânio que ele não é o primeiro homem de sua vida. Zé Esteves começa a ter alucinações. Silvana vai fazer compras e Amintas a acompanha. Amorzinho vê e fica com ciúme. Leonora não consegue contar a verdade a Ascânio.

Gladstone leva Carmosina para passear na praça. Cosme vai de noite ao quarto de Tieta para conferir se Ricardo está lá. Perpétua vai ver o que está acontecendo e Cosme lhe diz que Ricardo está trancado no quarto com a tia. Tieta abre a porta, pergunta se há algum mal nisso e Perpétua a apoia. Enquanto Perpétua está no quarto de Tieta, Araci vê a caixa branca em seu quarto e tenta abrir. Perpétua chega na hora e bate na empregada. Osnar avisa a Gladstone que ele não pode fazer Carmosina sofrer.

Ricardo ameaça Cosme de contar sobre o roubo do seminário para o padre se ele insistir em se meter em seu caso com Tieta. Tonha percebe que há algo estranho com Zé Esteves. Modesto e Marcolino querem comprar uma televisão, mas Gladstone diz que já vendeu todas. Imaculada avisa ao coronel que não vai mais contar histórias. O coronel insiste para que Imaculada conte mais histórias. Ela fica com raiva e quebra vários objetos. O coronel manda Trapizomba colocá-la de castigo.

O padre expulsa Cosme da igreja porque ele insiste em falar de Ricardo. Tieta pede a Timóteo que faça Elisa feliz para que ela não pense em ir para São Paulo. Osnar diz a Ricardo que tem certeza de que ele se envolveu com mulher. Tieta vai até a casa do coronel falar com Imaculada. Ela aconselha a menina a tomar o controle de sua vida. Gladstone dá uma televisão para Milu. O coronel tira Imaculada do castigo.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 17:05, na Rede Globo.