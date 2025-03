Que horas começa 'Tieta'? Veja o resumo da novela desta quarta-feira (5)

A novela 'Tieta' desta quarta-feira (5) vai ao ar às 15:25, após 'História de Amor - Edição Especial'. Nesse capítulo, Helena tenta impedir Ascânio de ir embora, mas não consegue.

Resumo completo de 'Tieta' desta quarta-feira

Helena tenta impedir Ascânio de ir embora, mas não consegue. O coronel manda prender Imaculada no quarto do castigo até a sua aula. Bentinho conta sobre Imaculada aos amigos e Ricardo sai a cavalo para salvar a moça. Amorzinho vai à loja de Timóteo, com o objetivo de vê-lo. Filó e as rolinhas procuram um jeito de ajudar Imaculada. Carmosina conta a Elisa que Leonora tentou promover sua reconciliação com Timóteo.

Peto, Sabino, Bentinho e Edmundo amarram Cosme. Ricardo enfrenta o coronel com uma espada e foge com Imaculada a cavalo. O coronel sai atrás de Imaculada. Ricardo leva Imaculada para a casa de Tieta. Ascânio liga para Leonora e avisa que está voltando. Tieta chega em casa e encontra Ricardo e Imaculada em seu quarto. Tieta leva Ricardo até a sala para pedir explicações.

Imaculada vai atrás e os vê se beijando. Silvana pede desculpas a Dário. Timóteo vai entregar o embrulho de Amorzinho, que está tendo outro ataque e o agarra. Amintas chega, desliga o rádio e ela volta ao normal. Silvana diz aos pais que vai voltar para Salvador. O coronel vai até a casa de Tieta e ela fala que não sabe de nada. Depois ela pede a Milu que procure o coronel.

Imaculada pergunta a Tieta se ela gosta do sobrinho. Elisa e Leonora ficam amigas. Na estrada para Santana, a marinete, que leva Ascânio, é perseguida por um helicóptero. Milu vai à casa do coronel e o obriga a ouvi-la.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 15:25, na Rede Globo.