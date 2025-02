Que horas começa 'Tieta'? Veja o resumo da novela desta quarta-feira (5)

A novela 'Tieta' desta quarta-feira (5) vai ao ar às 17:05, após 'Nunca te Esquecerei'. Nesse capítulo, Marcolino diz a Modesto que o Antunes, dono de Mangue Seco, mora em Santana do Agreste e revela ao amigo o seu nome.

Resumo completo de 'Tieta' desta quarta-feira

Marcolino diz a Modesto que o Antunes, dono de Mangue Seco, mora em Santana do Agreste e revela ao amigo o seu nome. Modesto fica perplexo e os dois vão falar para o coronel de quem é a praia. Eles combinam que não vão contar nada a ninguém. Rosalvo afirma a Ascânio que sua firma está pesquisando quem é o dono de Mangue Seco para comprá-lo e diz precisar de uma sala para trabalhar. Ascânio cede uma da prefeitura. Tieta fala para Tonha morar com ela. Trapizomba entra na igreja, mas não vê Imaculada. Milu ganha o concurso de receitas.

Aída descobre que Carol tem um filho. Filó ouve o coronel dizendo que vai à igreja. Seu Bento vai medicar Carol e Aída pede a ele que não conte que a viu. Ricardo vai para a casa de Tieta e diz que vai passar a noite com ela. Como Carmosina está para chegar, Tieta manda Ricardo embora. Ele vai, contrariado. Imaculada junta as suas coisas e pede ajuda a Bentinho. As meninas tentam distrair o coronel para que ele não vá atrás de Imaculada, mas ele sai assim mesmo. Laura e Silvana ficam na casa de Carol para Aída poder ir embora e ela promete mandar alguém para passar a noite lá.

Tieta conversa com Carmosina sobre seu amor por Ricardo. O padre fala para Ricardo que Tonha precisa de apoio. Aída vê Osnar com Bebê e pede que ele passe a noite na casa de Carol. Leonora induz Ascânio a pedir sua mão em casamento para Tieta. O coronel chega à igreja e confunde Letícia com Imaculada. O coronel pergunta a Letícia o que ela fazia na igreja. A menina dá uma desculpa qualquer e vai embora. Ele resolve ver se tem alguém ali, mas só acha o resto das coisas que Imaculada deixou. Peto leva Imaculada escondida na bicicleta de Bentinho para o circo.

Osnar passa a noite cuidando de Carol. Elisa pede a dona Milu para ajudar Tonha. Todos se preocupam com o sumiço de Jairo. Araci diz a Tieta que não vai trabalhar para ela, mas recomenda uma prima. Carol acorda e Osnar lhe revela que foi Aída quem cuidou dela. Gladstone volta trazendo Jairo junto. Ele explica que a marinete foi apreendida. Ascânio pede a Tieta a mão de Leonora em casamento.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 17:05, na Rede Globo.