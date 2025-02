Que horas começa 'Tieta'? Veja o resumo da novela desta quarta-feira (26)

A novela 'Tieta' desta quarta-feira (26) vai ao ar às 17:00, após 'MIB - Homens de Preto'. Nesse capítulo, Tieta chantageia Perpétua dizendo que vai contar sobre a caixa se ela investir contra Ninete.

Resumo completo de 'Tieta' desta quarta-feira

Tieta chantageia Perpétua dizendo que vai contar sobre a caixa se ela investir contra Ninete. Perpétua diz às mulheres para relevarem Ninete. Ninete e Tonha viajam. Ascânio é recebido pelo diretor da empresa Brastânio, que lhe entrega um dossiê sobre a fábrica. Timóteo recebe outra carta anônima acusando Elisa. Ascânio pede ajuda a uma pesquisadora química para saber sobre o produto produzido pela Brastânio. Perpétua pede a Cinira para lhe trazer o gravador que ganhou. Cinira coloca o aparelho na janela de Tieta para tentar gravar a voz de algum homem. Elisa sonha com Rosalvo e se levanta sonâmbula. Timóteo acorda, não vê Elisa e vai procurá-la. Ricardo passa a noite na casa de Tieta. Ascânio recebe o relatório sobre o produto e descobre que é tóxico. Cinira busca o gravador que deixou ligado na janela de Tieta. Timóteo chama Amintas para acompanhá-lo numa missão. Perpétua e Cinira começam a ouvir a fita gravada.

Elisa, ainda sonâmbula, vai à fonte. Rosalvo aparece, a acorda e os dois acabam caindo na fonte. Timóteo chega e tem a impressão de que os dois estão numa cena romântica. Timóteo bate em Rosalvo e Amintas os separa. Ascânio exige um encontro com Mirko ou vai contar para todos em Santana qual é a fábrica que querem instalar. Perpétua não consegue ouvir direito a gravação do encontro de Tieta e quebra o gravador. Mirko chama Bebê e Rosalvo de volta. Leonora descobre que eles vão viajar e fica preocupada. Não aguentando mais as insinuações de Silvana, Dário lhe dá uma surra. Laura vê e ele conta tudo. Ela diz que já sabia. Perpétua consegue a chave da casa de Tieta. Timóteo expulsa Elisa de casa. Elisa tenta explicar a Timóteo o que aconteceu, mas ele não acredita na mulher, que vai para a casa de Perpétua. Tieta a procura, mas Elisa diz que não precisa mais dela. Dário confessa a Laura que sempre a amou e por isso não se apaixonou por Silvana.

Laura diz que vai conversar com Silvana. Tieta confessa a Leonora que está com remorso por não ter ajudado Elisa. O coronel pensa em trazer Imaculada de volta para sua casa, enquanto ela sai para passear. Leonora visita Elisa. Leonora tenta convencer Elisa a sair da casa de Perpétua, mas não consegue. Então, aconselha Timóteo a levá-la de volta para casa. Ele faz isto, mas se muda para a pensão. A mulher de branco ataca Modesto. Tieta e Leonora vão a Esplanada. Ascânio vai almoçar com Mirko, mas só encontra Rosalvo e Bebê. Helena chega e se junta a eles. Ascânio vai embora, prometendo contar a todos no Agreste sobre a fábrica. Helena se oferece para ajudar Rosalvo e Bebê. O coronel diz a Filó que vai trazer Imaculada de volta. Em troca de sua ajuda, Helena exige negociar com Mirko pessoalmente algo que deseja. Silvana pede desculpas a Laura. Amintas comenta com Dário que Rosalvo mandou reformar a praça e a igreja.

O coronel e seus capangas levam Imaculada de volta para a fazenda à força. Helena tenta impedir Ascânio de ir embora, mas não consegue. O coronel manda prender Imaculada no quarto do castigo até a sua aula. Bentinho conta sobre Imaculada aos amigos e Ricardo sai a cavalo para salvar a moça. Amorzinho vai à loja de Timóteo, com o objetivo de vê-lo. Filó e as rolinhas procuram um jeito de ajudar Imaculada. Carmosina conta a Elisa que Leonora tentou promover sua reconciliação com Timóteo. Peto, Sabino, Bentinho e Edmundo amarram Cosme. Ricardo enfrenta o coronel com uma espada e foge com Imaculada a cavalo. O coronel sai atrás de Imaculada. Ricardo leva Imaculada para a casa de Tieta. Ascânio liga para Leonora e avisa que está voltando. Tieta chega em casa e encontra Ricardo e Imaculada em seu quarto.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 17:00, na Rede Globo.