Que horas começa 'Tieta'? Veja o resumo da novela desta quarta-feira (12)

Resumo completo de 'Tieta' desta quarta-feira

Ascânio fala para Leonora da decepção que sentiu e ela lhe dá um tempo para decidir se vai confiar no seu amor. Tieta conta a Jairo que já liberou a marinete e ele vai buscá-la. Imaculada fala para Osnar que não aguenta mais ficar trancada na igreja. Leonora discute com Tieta pelo que aconteceu com Ascânio e ameaça revelar o que sabe sobre ela.

Tieta manda chamar Ninete para levar Tonha. Marcolino, Modesto e o coronel decidem tratar bem Tonha. Timóteo recebe outra carta dizendo que Elisa o trai. Depois ele pede a Tieta para não trazer Ninete. Carol diz a Modesto que não tem como impedir Aída de vir vê-la e fala para ele se afastar por um tempo.

Filó pergunta a Cosme se ele tem notícias de Imaculada. Perpétua tenta tirar informações de Cora sobre Tieta. Ascânio decide ficar com Leonora. Filó concorda em ir ao cinema com Leôncio se ele conseguir permissão do coronel. Silvana convida Amintas para jantar em sua casa depois que os seus pais forem para Sergipe.

Mirko marca um encontro com Ascânio no Rio. Ascânio comunica a todos que a fábrica vai ser instalada em Mangue Seco. Imaculada aparece para que Cosme e o padre não pensem mal de Peto e Letícia.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 17:20, na Rede Globo.