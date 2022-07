Que horas começa The Voice Kids hoje? Veja detalhes do programa deste domingo (3)

O episódio deste domingo (3) da competição de talentos infantis 'The Voice Kids' começa às 14h20, após exibição do filme 'Pantera Negra' na 'Temperatura Máxima', na TV Globo.

No último programa, domingo passado (26), aconteceu a fase Tira-Teima. Após as Audições às Cegas e as Batalhas, em que foram selecionados os 21 melhores talentos da temporada, os técnicos escolheram os nove (três em cada time) semifinalistas.

Na ocasião, cada participante se apresentou sozinho no palco da atração. Nas rodadas com quatro vozes, o técnico salvou duas. Nas rodadas com três, apenas um talento avançou na competição.

Tira-Teima

Um dos momentos mais marcantes da estreia do Tira-Teima foi a emoção que Maiara e Maraisa sentiram após a apresentação de Kaio Alvaro. As irmãs choraram, e Maiara ficou desconcertada e quase caiu.

The Voice Kids

O programa é apresentado por Márcio Garcia e tem Thalita Rebouças no comando dos bastidores. Os técnicos são Carlinhos Brown, Michel Teló e a dupla Mayara & Maraisa.

Quer saber mais sobre cultura pop, filmes, séries e famosos num só canal? O Zoeira está no Telegram! Acesse o link: https://t.me/zoeira_dn