Que horas começa The Voice Kids hoje? Veja detalhes do programa deste domingo (29)

O episódio deste domingo (29) da competição de talentos infantis 'The Voice Kids' começa às 14h20, após exibição do filme 'Need For Speed,' na 'Temperatura Máxima', na TV Globo.

Esse é o quinto episódio do programa. O 'The Voice' segue na fase das Audições às Cegas, que consiste na apresentação dos participantes em trios, cantando juntos uma mesma música

O programa é apresentado por Márcio Garcia e tem Thalita Rebouças no comando dos bastidores. Os técnicos são Carlinhos Brown, Michel Teló e a dupla Mayara & Maraisa.