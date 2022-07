Que horas começa The Voice Kids hoje? Veja detalhes do programa deste domingo (10)

O episódio deste domingo (10) do 'The Voice Kids' começa às 14h20, após exibição do filme 'Milagres do Paraíso,' na 'Temperatura Máxima', na TV Globo.

A competição de talentos infantis chega à semifinal. Carlinhos Brown, Michel Teló e Maiara e Maraisa definirão, ao vivo, quem serão as vozes finalistas do programa. Os telespectadores também poderão votar de casa.

Votação

Três vozes de cada time se apresentam, enquanto o público vota no Gshow. Sem saber o resultado, o técnico escolhe uma voz para ganhar mais 20 pontos. O participante que tiver mais pontos, somando a votação do público e o bônus do técnico, estará na grande Final.

A semifinal contará ainda com a participação especial do cantor Toni Garrido, que chegou a substituir Teló na fase Tira-Teima porque o cantor havia testado positivo para Covid-19. Garrido fará um musical exclusivo para o programa.