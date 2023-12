Que horas começa The Chosen no SBT? Série cristã estreia hoje na emissora

A série "The Chosen – Os Escolhidos" estreia no SBT nesta segunda-feira (18). Esta é a primeira vez que a série ganha exibição na televisão aberta no Brasil.

A produção apresenta a trajetória de Jesus Cristo, interpretado por Jonathan Roumie, e seus discípulos, narrando diversos acontecimentos bíblicos. A série foi escrita, dirigida e produzida pelo diretor Dallas Jenkins.

A primeira temporada da série será exibida até o dia 22 de dezembro, de acordo com a emissora. “The Chosen – Os Escolhidos” é uma produção realizada por meio de financiamento coletivo e tem o objetivo de atingir sete temporadas.

Atualmente na quarta temporada, os produtores anunciaram que a série já está recebendo doações para financiar a gravação da quinta. A previsão de estreia da nova temporada no Brasil é em março do próximo ano. Já nos Estados Unidos, em fevereiro.

Os episódios de “The Chosen – Os Escolhidos” têm mais de 600 milhões de visualizações em 175 países.

O primeiro episódio de “The Chosen – Os Escolhidos” será exibido nesta segunda (18), às 22:30h. A produção será exibida todos os dias desta semana até sexta, sempre no mesmo horário.