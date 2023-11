Que horas começa 'Terra e Paixão'? Veja o resumo da novela deste sábado (4)

A novela 'Terra e Paixão' deste sábado (4) vai ao ar às 21:20, após 'Jornal Nacional'. Nesse capítulo, Emmy chantageia Agatha.

Resumo completo de 'Terra e Paixão' deste sábado

Graça teme a insistência de Irene em querer ficar com Danielzinho em troca de dinheiro. Tadeu desvia dinheiro da cooperativa com a ajuda de Enzo. Emmy conta a Luigi e Anely que Agatha assassinou várias detentas enquanto esteve na prisão. Gentil tenta animar Jonatas. Marino explica a Caio que, até acontecer outra audiência, Antônio está impedido de fazer a extração de diamantes.

Irene chora no túmulo de Daniel. Agatha avisa a Irene que destruirá a família La Selva. Hélio visita Petra na clínica. Emmy rouba os dólares de Anely. Gentil aceita a ajuda de Caio depois que ele promete se posicionar contra o pai. Emmy oferece a Agatha o vídeo e as fotos que comprovam que Irene tem um caso com Vinícius.



Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 21:20, na Rede Globo.