Que horas começa 'Terra e Paixão'? Veja o resumo da novela deste sábado (12)

A novela 'Terra e Paixão' deste sábado (12) vai ao ar às 21:15, após 'Jornal Nacional'. Nesse capítulo, Graça propõe aliança com Jonatas.

Resumo completo de 'Terra e Paixão' deste sábado

Ademir alerta Caio para ter cuidado. Ramiro diz a Kelvin que não pode mais vê-lo. Rodrigo comunica a Caio que, de acordo com o resultado da perícia, tudo leva a crer que os freios do carro que Daniel conduzia foram sabotados. Petra desabafa com Hélio. Caio deduz que Marino esteja acobertando alguém, e Rodrigo pensa em tomar as providências cabíveis para a abertura de um inquérito sobre o acidente de Daniel.

Petra não responde Luigi, quando o marido pede explicações ao ver a mulher chegar de carro com Hélio. Graça propõe a Jonatas que ambos unam forças para separar Caio e Aline.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 21:15, na Rede Globo.