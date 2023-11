Que horas começa 'Terra e Paixão'? Veja o resumo da novela desta terça-feira (7)

A novela 'Terra e Paixão' desta terça-feira (7) vai ao ar às 21:20, após 'Jornal Nacional'. Nesse capítulo, Antônio humilha Irene.

Resumo completo de 'Terra e Paixão' desta terça-feira

Antônio humilha Irene e ameaça Vinícius. Agatha humilha Irene. Luigi devolve os dólares de Anely que Emmy roubou. Irene pede ajuda a Luigi. Jurecê comenta com Caio que acontecerá uma coisa boa na vida de Aline. Vinícius consegue fugir de Antônio, no momento em que o produtor rural é pego pela polícia. Hélio percebe que Agatha não é vítima e se nega a continuar fazendo parte do plano da mãe.

Silvério tenta convencer Antônio a não agir com violência. Jonatas não aceita fazer o tratamento de fisioterapia. Antônio reúne Ramiro e os outros capangas para irem atrás de Vinícius na mata. Caio pede ajuda a Marino para impedir Antônio de matar Vinícius. Antônio atira em Vinícius.



Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 21:20, na Rede Globo.