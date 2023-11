Que horas começa 'Terra e Paixão'? Veja o resumo da novela desta terça-feira (28)

A novela 'Terra e Paixão' desta terça-feira (28) vai ao ar às 21:20, após 'Jornal Nacional'. Nesse capítulo, Marino prende Sidney.

Resumo completo de 'Terra e Paixão' desta terça-feira

Sidney manda Tadeu seguir com o carro para fora da cidade. Caio persegue o carro de Tadeu. Marino conclui que Tadeu e Luigi estão reféns de Sidney, ao receber uma mensagem do italiano. Anely não perdoa Andrade durante conversa com o ex-cunhado. Lucinda aconselha Hélio a abrir seu coração para Petra. A polícia cerca o carro de Tadeu e Sidney acaba entrando na mata levando Luigi como refém.

Anely e Berenice concordam com a proposta de Enzo de ter duas Rainhas Delícias no filme. Petra conta a Antônio que Agatha mexeu nos relatórios da empresa. Marino prende Sidney. Caio pergunta a Sidney quem foi o responsável pela morte de Daniel.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 21:20, na Rede Globo.