Que horas começa 'Terra e Paixão'? Veja o resumo da novela desta terça-feira (26)

A novela 'Terra e Paixão' desta terça-feira (26) vai ao ar às 21:20, após 'Jornal Nacional'. Nesse capítulo, Antônio pergunta a Irene se foi a mulher quem matou Agatha.

Resumo completo de 'Terra e Paixão' desta terça-feira

Antônio e Ramiro percebem que foram enganados por Caio. Irene fica furiosa com as ausências de Antônio e Petra na ceia de Natal. Jonatas pede Graça em casamento. Kelvin deixa claro a Ramiro que não ficará com o peão, caso ele continue a praticar as maldades impostas por Antônio.

Antônio pergunta a Irene se foi a mulher quem matou Agatha. Um homem que prefere não se identificar avisa a Marino que viu Gentil na fazenda no dia da morte de Agatha. Antônio oferece dinheiro para Berenice descobrir o paradeiro de Aline.



Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 21:20, na Rede Globo.