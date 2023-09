Que horas começa 'Terra e Paixão'? Veja o resumo da novela desta terça-feira (26)

A novela 'Terra e Paixão' desta terça-feira (26) vai ao ar às 21:20, após 'Jornal Nacional'. Nesse capítulo, Aline assina contrato.

Resumo completo de 'Terra e Paixão' desta terça-feira

Antônio se encontra com Agatha. Angelina e Graça levam Danielzinho para o hospital. Gladys se emociona com o depoimento de Andrade. Vinícius apressa Aline para assinar o contrato da sociedade. Ramiro avisa a Sidney que a polícia está atrás do capanga. Sidney é preso.

Andrade se comove com a ajuda que Gladys tem lhe dado. Lucinda pede a Marino que não vá embora de Nova Primavera. Nice pede a Anely que chame uma ambulância para Tadeu, que passou mal. Aline assina o contrato de sociedade com Vinícius.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 21:20, na Rede Globo.