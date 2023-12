Que horas começa 'Terra e Paixão'? Veja o resumo da novela desta terça-feira (19)

A novela 'Terra e Paixão' desta terça-feira (19) vai ao ar às 21:20, após 'Jornal Nacional'. Nesse capítulo, Antônio quer afastar Aline dos filhos.

Resumo completo de 'Terra e Paixão' desta terça-feira

Petra evita ficar ao lado de Dirceu no casamento de Lucinda. Andrade segue o conselho de Gladys e decide ir ao casamento da ex-mulher. Kelvin e Ramiro chegam juntos ao casamento de Lucinda e Marino. Vinícius diz a Jurecê que admira o povo do indígena. Antônio comenta com Irene que pretende afastar os filhos de Aline da mãe após o nascimento.

Anely e Flor concordam em se unir a Petra, Graça e Luigi para desmascarar Dirceu. Caio percebe que ele e Aline estão sendo seguidos pelos capangas de Antônio.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 21:20, na Rede Globo.