Que horas começa 'Terra e Paixão'? Veja o resumo da novela desta terça-feira (19)

A novela 'Terra e Paixão' desta terça-feira (19) vai ao ar às 21:20, após 'Jornal Nacional'. Nesse capítulo, Caio aconselha Aline a aceitar sociedade com Vinícius.

Resumo completo de 'Terra e Paixão' desta terça-feira

Vinícius avisa a Irene que Aline não aceitou a proposta. Gladys dá conselhos a Andrade. Tadeu conta a Enzo sobre a noite que teve com Anely, sem saber que era com Nice. Miguel incentiva Aline a fechar sociedade com Vinícius. Dalva foge do Hospital. Antônio convida Franco para jantar em sua casa.

Anely conta a Luigi sobre o acordo que fez com Nice. Lucinda flagra Marino visitando o bebê de Graça e estranha. Rodrigo comunica a Caio e a Aline que não encontrou nenhuma restrição ao nome ou ao CPF de Vinícius. Caio aconselha Aline a aceitar a sociedade com Vinícius.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 21:20, na Rede Globo.