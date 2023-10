Que horas começa 'Terra e Paixão'? Veja o resumo da novela desta terça-feira (10)

A novela 'Terra e Paixão' desta terça-feira (10) vai ao ar às 21:20, após 'Jornal Nacional'. Nesse capítulo, Petra se desespera.

Resumo completo de 'Terra e Paixão' desta terça-feira

Petra se desespera ao flagrar Graciara na cama com Hélio. Hélio diz a Luigi que desconfia de que Irene tenha armado o flagra para afastá-lo de Petra. Luigi reage apavorado com as ameaças de Irene. Marino dá dinheiro para Tadeu.

Aline decide seguir o conselho de Lucinda e procurar Caio, mas desiste ao ver Graça com ele. Andrade reage ao ver Lucinda e Marino em um clima amoroso. Marino indaga Agatha sobre a conversa que teve com Ruan.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 21:20, na Rede Globo.