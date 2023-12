Que horas começa 'Terra e Paixão'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (8)

A novela 'Terra e Paixão' desta sexta-feira (8) vai ao ar às 21:20, após 'Jornal Nacional'. Nesse capítulo, Marino descobre que Agatha foi assassinada.

Resumo completo de 'Terra e Paixão' desta sexta-feira

Caio leva Antônio para o hospital. Hélio fica arrasado com o acontecimento envolvendo Agatha. Jonatas percebe a tensão de Gentil. Menah conta a Jonatas sobre Agatha. Irene tenta acalmar Ramiro. Graça fica assustada com a reação de Irene ao ninar Danielzinho. Marino recebe de um perito uma pulseira encontrada no local onde encontrou Agatha caída.

Frazão conta a Marino que Agatha iria fazer uma denúncia. Antônio fica surpreso com a demonstração de carinho de Irene, e finge estar mentalmente confuso. Marta orienta Petra. Marino e Silva ficam surpresos quando o legista comunica que Agatha foi envenenada.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 21:20, na Rede Globo.