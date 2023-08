Que horas começa 'Terra e Paixão'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (4)

A novela 'Terra e Paixão' desta sexta-feira (4) vai ao ar às 21:15, após 'Jornal Nacional'. Nesse capítulo, Caio flagra Luigi em seu quarto.

Resumo completo de 'Terra e Paixão' desta sexta-feira

Aline impede que Andrade agrida Lucinda. Caio flagra Luigi em seu quarto. Antônio revela a Irene que o geólogo acredita que existem diamantes nas terras de Aline. Luigi mostra a Anely fotos dos códigos que conseguiu no quarto de Caio. Kelvin conta a Ramiro sobre as barras de ouro. Lucinda comenta com Aline que Irene pode ter contratado atores para se fingirem de médico e enfermeira de Graça.

Antônio fica furioso ao descobrir que a segunda parcela da dívida de Aline foi paga. Aline agradece Caio por pagar seu empréstimo. Dalva fica preocupada com a visita de Ademir a Ernesto. Caio pergunta a Graça se ela está querendo enganá-lo.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 21:15, na Rede Globo.