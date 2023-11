Que horas começa 'Terra e Paixão'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (3)

A novela 'Terra e Paixão' desta sexta-feira (3) vai ao ar às 21:20, após 'Jornal Nacional'. Nesse capítulo, Antônio diz a Irene que Luigi será seu sucessor.

Resumo completo de 'Terra e Paixão' desta sexta-feira

Aline rejeita a arma dada por Gentil. Irene ameaça Emmy. Agatha comenta com Angelina que Antônio estava com dificuldade de respirar. Antônio comunica a Irene que Luigi será seu sucessor. Luigi comenta com Emmy que desconfia de que Antônio esteja escondendo uma doença. Aline avisa a Caio que o amor entre eles só será possível se o namorado confrontar Antônio. Aline tenta tranquilizar Jonatas depois que o amigo fica sabendo que pode ficar sem andar.

Lucinda aceita o pedido de casamento de Marino. Aline é impedida por Ramiro de entrar em suas terras. Emmy se assusta ao ver Agatha na pousada, e diz a Luigi que a mãe de Caio é muito perigosa. Antônio avisa a Aline que ele conseguiu uma liminar anulando a audiência, e que as terras não são mais da professora.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 21:20, na Rede Globo.