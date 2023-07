Que horas começa 'Terra e Paixão'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (28)

A novela 'Terra e Paixão' desta sexta-feira (28) vai ao ar às 21:20, após 'Jornal Nacional'. Nesse capítulo, Graça e Caio marcam o casamento.

Resumo completo de 'Terra e Paixão' desta sexta-feira

Angelina surge na sala da fazenda com Menah. Ela conta a Jonatas que conseguiu fugir do ataque de um peão. Jonatas fala para Gentil não provocar mais Antônio. Graça e Caio marcam o casamento. Antônio reage quando Caio lhe diz que Agatha pode estar viva.

Kelvin divulga pela cidade que haverá um show no bar. Irene sofre ao pensar que seu casamento com Antônio pode não ser válido. Aline e Caio se encontram durante o show do bar.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 21:20, na Rede Globo.