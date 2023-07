Que horas começa 'Terra e Paixão'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (21)

A novela 'Terra e Paixão' desta sexta-feira (21) vai ao ar às 21:15, após 'Jornal Nacional'. Nesse capítulo, Caio confronta Irene.

Resumo completo de 'Terra e Paixão' desta sexta-feira

Aline recusa a bebida de Irene. Jussara nota um pó branco na taça que era destinada a Aline. Jurecê avisa a Aline que ela está em perigo, e afirma que o mistério que tem em suas terras é da riqueza. Ramiro conta a Antônio que sua noiva trabalhará como cozinheira na pousada. Luigi e Irene buscam Petra na clínica.

Flor aceita ir para casa de Ademir com Rosa como funcionária, deixando claro que não se envolverá com ele. Munda decide não se casar mais com Ramiro. Antônio manda Franco impedir que Caio use suas aplicações para emprestar dinheiro a Aline. Caio pergunta a Irene se ela tentou envenenar Aline.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 21:15, na Rede Globo.